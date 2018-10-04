В Минздраве Грузии отвергают предположения российской стороны о разработке биологического оружия в лаборатории Лугара

Предположения РФ о том, что в исследовательском центре общественного здоровья имени Ричарда Лугара близ Тбилиси якобы могут вестись работы над биологическим оружием, далеки от реальности, заявляют в Национальном центре по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии.
"Это абсурд. Мы неоднократно уже говорили, что ничего подобного в данном центре не происходит. В центре ведется работа, направленная исключительно на охрану здоровья населения", - сказали в четверг "Интерфаксу" в центре.
Так там прокомментировали заявление российских военных о том, что США, вопреки международным обязательствам, вероятно, ведут работы над биологическим оружием, в том числе в американской лаборатории им.Лугара в Грузии.
Между тем на прошлой неделе в МИД Грузии назвали безосновательными прозвучавшие ранее из Москвы заявления по поводу работы исследовательского центра имени Лугара, в частности, что там могут проводиться опасные эксперименты.
Кроме того в МИД республики опровергли утверждения представителей РФ, что биолаборатория финансируется США.
"Исследовательский центр Лугара является объектом Национального центра по контролю за заболеваниями и общественного здоровья Минздрава Грузии и финансируется грузинским правительством", - подчеркнули в грузинском внешнеполитическом ведомстве.
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