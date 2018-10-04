Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа - посольство Украины

Сенат США принял резолюцию, которая признает Голодомор 1932-1933 годов геноцидом украинского народа, сообщает посольство Украины в США.

"Сенат США единогласным решением принял двухпартийную резолюцию, которая стала первым в истории правовым актом Конгресса США, где Голодомор 1932-1933 годов признается геноцидом украинского народа", - говорится в сообщении посольства в Фейсбуке в четверг.

Так, в постановляющей части документа включено признание Сенатом выводов правительственной комиссии США относительно голода на Украине (от 22 апреля 1988) и о том, что "Сталин и его окружение совершили в 1932-1933 годах геноцид против украинцев".

Кроме того, резолюция также осуждает систематические нарушения прав человека, в том числе права на самоопределение и свободу слова, совершенные советским правительством против украинского народа, а также высказываются самые глубокие соболезнования жертвам, пережившим Голодомор, и их семьям.

"Проект подобной резолюции был также утвержден комитетом по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США и сейчас ожидает рассмотрения во время пленарного заседания", - отметили в посольстве.