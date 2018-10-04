Новак: расчеты с Ираном в нацвалютах - возможный вариант в условиях санкционных ограничений

Расчеты в национальных валютах в торговом обороте с Ираном - это возможный вариант в условиях вводимых против этой страны санкций, заявил в интервью Business FM глава Минэнерго РФ Александр Новак.
"С нашей стороны, поскольку мы не поддерживаем санкции, мы считаем, что нужно продолжать сотрудничество с Ираном. Мы тоже рассматриваем механизмы увеличения расчетов с Ираном в национальных валютах, минуя доллар, это один из инструментов", - сказал министр.
А.Новак подчеркнул, что Россия давно старается диверсифицировать расчеты с другими странами. "Я могу привести примеры, в том числе и взаиморасчетов с Турцией. Мы стараемся диверсифицироваться уже давно от американского доллара. Конечно, здесь есть свои ограничения, однако в этом направлении работа идет. По Ирану, например, уже порядка 25-30% расчетов в торгово-экономическом обороте между нашими странами идет в национальных валютах, а не в долларах. Открывают корреспондентские счета банки между собой", - сказал А.Новак.
"Но все-таки наша торговля с Ираном имеет небольшой объем и полубартерный характер, где валюта расчета не играет такой роли. А доллар - это универсальные деньги, за которые можно все купить и все продать. Нефтегазовые компании ведь не только продают нефть на мировом рынке, но и покупают высокотехнологичное оборудование", - отметил он.
"Если бы ситуация была стабильной и не было таких непродуманных действий со стороны США по поводу незаконного ограничения расчетов в американской валюте, конечно, все бы продолжали работать в американской валюте в торгово-экономических взаиморасчетах между странами. Ведь не только мы занимается диверсификацией, на это обратили внимание практически все страны, и США, вводя такие санкции, сподвигли всех на то, чтобы все постепенно создавали механизмы, которые бы снизили риски от расчетов в валюты США", - подчеркнул министр.
Президент Азербайджана утвердил ряд межправительственных документов с Таджикистаном
В Азербайджане нет лабораторий, подконтрольных Пентагону – Минобороны
Цена на нефть может достичь $100 за баррель, такой риск есть - Новак
Кредитный портфель банков и НБКО в Азербайджане в январе-августе увеличился почти на 5%, потребительские кредиты - на 8% - ЦБ
Президент Алиев утвердил новый устав MBNP, упразднен Совет директоров Палаты
Президент Алиев принял верительные грамоты Апостольского нунция Святого Престола в Азербайджане
Главное антикоррупционное управление при Генпрокуроре Азербайджана возбудило уголовное дело в отношении главы Бакылифтремонт
Президент Азербайджана поручил подготовить концепцию по восстановлению историко-культурного заповедника «Баскал»
Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
ВТБ (Азербайджан) запускает мультивалютную карту
"AccessBank" продлил срок кампании "ЧЕМПИОН по скидкам"!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»