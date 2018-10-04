Новак: расчеты с Ираном в нацвалютах - возможный вариант в условиях санкционных ограничений

Расчеты в национальных валютах в торговом обороте с Ираном - это возможный вариант в условиях вводимых против этой страны санкций, заявил в интервью Business FM глава Минэнерго РФ Александр Новак.

"С нашей стороны, поскольку мы не поддерживаем санкции, мы считаем, что нужно продолжать сотрудничество с Ираном. Мы тоже рассматриваем механизмы увеличения расчетов с Ираном в национальных валютах, минуя доллар, это один из инструментов", - сказал министр.

А.Новак подчеркнул, что Россия давно старается диверсифицировать расчеты с другими странами. "Я могу привести примеры, в том числе и взаиморасчетов с Турцией. Мы стараемся диверсифицироваться уже давно от американского доллара. Конечно, здесь есть свои ограничения, однако в этом направлении работа идет. По Ирану, например, уже порядка 25-30% расчетов в торгово-экономическом обороте между нашими странами идет в национальных валютах, а не в долларах. Открывают корреспондентские счета банки между собой", - сказал А.Новак.

"Но все-таки наша торговля с Ираном имеет небольшой объем и полубартерный характер, где валюта расчета не играет такой роли. А доллар - это универсальные деньги, за которые можно все купить и все продать. Нефтегазовые компании ведь не только продают нефть на мировом рынке, но и покупают высокотехнологичное оборудование", - отметил он.

"Если бы ситуация была стабильной и не было таких непродуманных действий со стороны США по поводу незаконного ограничения расчетов в американской валюте, конечно, все бы продолжали работать в американской валюте в торгово-экономических взаиморасчетах между странами. Ведь не только мы занимается диверсификацией, на это обратили внимание практически все страны, и США, вводя такие санкции, сподвигли всех на то, чтобы все постепенно создавали механизмы, которые бы снизили риски от расчетов в валюты США", - подчеркнул министр.