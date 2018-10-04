В Азербайджане нет лабораторий, подконтрольных Пентагону – Минобороны

Министерство обороны Азербайджана опровергло заявления российской стороны о наличии на территории страны лабораторий, подконтрольных Пентагону.
"На территории Азербайджана не существует каких-либо лабораторий, подконтрольных другому государству. Поэтому не может быть и речи об их реконструкции", - заявили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе Минобороны.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-майор Игорь Кириллов заявил о том, что на сегодняшний день функционируют и постоянно модернизируются более 30 подконтрольных США лабораторий с высоким уровнем биологической защиты, что подтверждается официальными данными ООН. "Центр Лугара (в Грузии - ИФ) является лишь небольшим элементом обширной военно-биологической программы США. Активная деятельность развернута на территории сопредельных с Россией государств, где также функционируют подконтрольные Пентагону лаборатории. Реконструкция лабораторных корпусов продолжается на территории Украины, Азербайджана и Узбекистана", - сказал И.Кириллов.
Ф.Исазаде
Цена на нефть может достичь $100 за баррель, такой риск есть - Новак
Кредитный портфель банков и НБКО в Азербайджане в январе-августе увеличился почти на 5%, потребительские кредиты - на 8% - ЦБ
Президент Алиев утвердил новый устав MBNP, упразднен Совет директоров Палаты
Президент Алиев принял верительные грамоты Апостольского нунция Святого Престола в Азербайджане
Главное антикоррупционное управление при Генпрокуроре Азербайджана возбудило уголовное дело в отношении главы Бакылифтремонт
Президент Азербайджана поручил подготовить концепцию по восстановлению историко-культурного заповедника «Баскал»
Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
Новак: расчеты с Ираном в нацвалютах - возможный вариант в условиях санкционных ограничений
Сенат США признал Голодомор геноцидом украинского народа - посольство Украины
Минюст США начал расследование против Danske Bank, банку грозит огромный штраф - FT
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
ВТБ (Азербайджан) запускает мультивалютную карту
"AccessBank" продлил срок кампании "ЧЕМПИОН по скидкам"!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»