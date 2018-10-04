В Азербайджане нет лабораторий, подконтрольных Пентагону – Минобороны

Министерство обороны Азербайджана опровергло заявления российской стороны о наличии на территории страны лабораторий, подконтрольных Пентагону.

"На территории Азербайджана не существует каких-либо лабораторий, подконтрольных другому государству. Поэтому не может быть и речи об их реконструкции", - заявили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в пресс-службе Минобороны.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерал-майор Игорь Кириллов заявил о том, что на сегодняшний день функционируют и постоянно модернизируются более 30 подконтрольных США лабораторий с высоким уровнем биологической защиты, что подтверждается официальными данными ООН. "Центр Лугара (в Грузии - ИФ) является лишь небольшим элементом обширной военно-биологической программы США. Активная деятельность развернута на территории сопредельных с Россией государств, где также функционируют подконтрольные Пентагону лаборатории. Реконструкция лабораторных корпусов продолжается на территории Украины, Азербайджана и Узбекистана", - сказал И.Кириллов.

Ф.Исазаде