Президент Азербайджана утвердил ряд межправительственных документов с Таджикистаном

Президент Ильхам Алиев утвердил ряд двусторонних азербайджано-таджикских межправительственных соглашений, подписанных 10 августа 2018 года в Баку в ходе визита главы Таджикистана Эмомали Рахмона в Азербайджан.
И.Алиев утвердил соглашение между государственной пограничной службой Азербайджана и Госкомитетом национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана о подготовке пограничников для ГКНБ в Академии ГПС.
Глава государства также утвердил соглашение "О ветеринарном сотрудничестве и о сотрудничестве в области промышленности и новых технологий", а также межправительственное соглашение "О сотрудничестве в сфере промышленности и новых технологий".
Наряду с этим, И.Алиев утвердил соглашение "О сотрудничестве между Минэкономики Азербайджана и министерством экономического развития и торговли Таджикистана" и протокол "О ежегодном распределении квот в сфере образования".
Соответствующие указы И.Алиев подписал в четверг, сообщает сайт главы государства.
Ф.Исазаде
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