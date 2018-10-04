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Внешняя политика 04.10.2018 19:13

Президент Азербайджана утвердил ряд межправительственных документов с Таджикистаном

Президент Ильхам Алиев утвердил ряд двусторонних азербайджано-таджикских межправительственных соглашений, подписанных 10 августа 2018 года в Баку в ходе визита главы Таджикистана Эмомали Рахмона в Азербайджан.

И.Алиев утвердил соглашение между государственной пограничной службой Азербайджана и Госкомитетом национальной безопасности (ГКНБ) Таджикистана о подготовке пограничников для ГКНБ в Академии ГПС.

Глава государства также утвердил соглашение "О ветеринарном сотрудничестве и о сотрудничестве в области промышленности и новых технологий", а также межправительственное соглашение "О сотрудничестве в сфере промышленности и новых технологий".

Наряду с этим, И.Алиев утвердил соглашение "О сотрудничестве между Минэкономики Азербайджана и министерством экономического развития и торговли Таджикистана" и протокол "О ежегодном распределении квот в сфере образования".

Соответствующие указы И.Алиев подписал в четверг, сообщает сайт главы государства.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТАДЖИКИСТАН, ДОКУМЕНТЫ, УТВЕРЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]