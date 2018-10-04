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Дальнее зарубежье 04.10.2018 23:01

Турецкие военные уйдут из Сирии после проведения в этой стране выборов - Эрдоган

Турция покинет Сирию после того, как там пройдут выборы, заявил в четверг президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на форуме в Стамбуле.

"Мы не уйдем из региона. Это произойдет только тогда, когда сирийский народ пойдет на выборы. Тогда мы оставим Сирию ее настоящим владельцам и уйдем оттуда", - приводит слова Р.Т.Эрдогана телеканал TRT.

Ранее в среду парламент Турции на год продлил мандат правительства, позволяющий проводить боевые операции в Сирии и Ираке.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]