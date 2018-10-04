Вице-президент США обвинил Китай во вмешательстве в американскую демократию

Китай вмешивается в американскую демократию и предпринимает попытки повлиять на общественное мнение в США, заявил вице-президент США Майк Пенс, выступая в некоммерческой организации Hudson Institute.
"Не может быть сомнений... Китай вмешивается в американскую демократию", - заявил М.Пенс.
В своей речи М.Пенс пообещал рассказать слушателям о направленных против Вашингтона действиях Китая, "все из которых являются фактом". По словам М.Пенса, Китай прикладывает усилия, чтобы вмешиваться в политику США. М.Пенс в частности заявил, что КНР "хочет видеть другого американского президента".
"Китай предпринимает беспрецедентные шаги, чтобы повлиять на общественное мнение в Америке, выборы 2018 года, а также на обстановку вокруг президентских выборов 2020 года", - сказал М.Пенс.
"Высокопоставленный член разведсообщества недавно сказал мне, что, то, что делает Россия, бледнеет по сравнению с тем, что делает Китай по всей нашей стране", - добавил М.Пенс, говоря о попытках иностранного вмешательства в выборы в США.
М.Пенс обвинил Китай в том, что он использует так называемую "долговую дипломатию", предлагая многомиллиардные займы странам в Азии, Африке, Европе и Латинской Америке. Таким, образом, заявляет М.Пенс, страна пытается нарастить свое влияние в мире.
Также М.Пенс пригрозил, что США могут ввести новые торговые пошлины в отношении Китая, если не будет достигнута "честная и взаимная торговая сделка".
В ходе выступления М.Пенс подчеркнул, что президент США Дональд Трамп с самого начала работы действующей американской администрации ставил в приоритет именно отношения с Китаем и с его руководством.
"Но я, выступая перед вами сегодня, потому что американские граждане должны знать, что пока мы говорим, Пекин использует политические, экономические и военные инструменты, а также пропаганду, чтобы продвигать свои интересы и получать выгоду от своих интересов в США", - сказал М.Пенс.
Американские СМИ публиковали выдержки из речи М.Пенса еще до его выступления, в частности сообщалось, что М.Пенс выступит с обвинением в адрес Китая во вмешательстве в промежуточные выборы в Конгресс.
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