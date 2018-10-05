Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9567 RUR   0.0254 GBR   2.2118 TRY   0.2752

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 19° Завтра 12° 18° 7 Окт 16° 19° 8 Окт 15° 22°

СНГ 05.10.2018 10:13

Назарбаев выступит с ежегодным посланием

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в пятницу обратится с ежегодным посланием к народу страны, сообщила пресс-служба главы государства.

"В резиденции "Акорда" Нурсултан Назарбаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана", - говорится в сообщении пресс-службы.

Послание будет посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны и задачам по дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев, отмечается в сообщении.

В соответствии с Конституцией, президент ежегодно обращается с посланием к народу республики о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики Казахстана.

Предыдущее послание президента от 10 января 2018 года называлось "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции".

,

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: КАЗАХСТАН, ПРЕЗИДЕНТ, ПОСЛАНИЕ


Похожие новости


Президент Казахстана поручил с 2019 года повысить минимальную зарплату в стране в 1,5 раза Каспийская "пятерка" подписывает документ о кооперации в новых условиях - Назарбаев Назарбаев: решение по Каспию на саммите в Актау будет историческим Президенты Казахстана и Узбекистана отметили расширение кооперационных связей в Центральной Азии Президент Казахстана ушел в краткосрочный отпуск - пресс-служба Казахстан становится полноценной космической державой - Назарбаев

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]