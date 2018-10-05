Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в пятницу обратится с ежегодным посланием к народу страны, сообщила пресс-служба главы государства.

"В резиденции "Акорда" Нурсултан Назарбаев выступит с ежегодным Посланием народу Казахстана", - говорится в сообщении пресс-службы.

Послание будет посвящено актуальным вопросам социально-экономического развития страны и задачам по дальнейшему повышению благосостояния казахстанцев, отмечается в сообщении.

В соответствии с Конституцией, президент ежегодно обращается с посланием к народу республики о положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики Казахстана.

Предыдущее послание президента от 10 января 2018 года называлось "Новые возможности развития в условиях четвертой промышленной революции".

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