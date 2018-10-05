Глава комитета сената США не ожидает новых действий по санкциям против РФ до ноябрьских выборов - СМИ

Глава комитета по международным делам сената США Боб Коркер заявил, что не ожидает новых действий, касающихся санкций в отношении РФ, до проведения американских промежуточных выборов, сообщает в четверг агентство "Блумберг".

"Сенатор Коркер ожидает, что не будет новых действий по российским санкциям до выборов", - отмечается в сообщении.

Промежуточные выборы состоятся в США 6 ноября 2018 года. Они коснутся, в частности, всего состава Палаты представителей и 35 из 100 мест в сенате.