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СНГ 05.10.2018 10:46

Рогозин заявил о возможности к 2026 году запускать с "Восточного" ракеты с полезной нагрузкой до 37 тонн

Рогозин заявил о возможности к 2026 году запускать с "Восточного" ракеты с полезной нагрузкой до 37 тонн

Дели. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Космодром "Восточный" к 2026 году сможет проводить пуски ракет с полезной нагрузкой до 37 тонн на низкие орбиты, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Пока идут работы по котловану (второй очереди) космодрома "Восточный" - ИФ), нашли решение, и мы получим рабочую документацию для более мощного стартового стола. Это приятная новость, потому что тогда мы начинаем разворачивать работу по ракете с водородом третьей ступени", - сказал Д.Рогозин журналистам.

"К 2026 году, еще до сверхтяжелой ракеты, получим на "Восточном" возможность выводить на низкие околоземные орбиты до 37 тонн полезной нагрузки", - заявил глава "Роскосмоса".

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Тэги: РОССИЯ, РОГОЗИН, КОСМОДРОМ, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]