Рогозин заявил о возможности к 2026 году запускать с "Восточного" ракеты с полезной нагрузкой до 37 тонн
Дели. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Космодром "Восточный" к 2026 году сможет проводить пуски ракет с полезной нагрузкой до 37 тонн на низкие орбиты, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"Пока идут работы по котловану (второй очереди) космодрома "Восточный" - ИФ), нашли решение, и мы получим рабочую документацию для более мощного стартового стола. Это приятная новость, потому что тогда мы начинаем разворачивать работу по ракете с водородом третьей ступени", - сказал Д.Рогозин журналистам.
"К 2026 году, еще до сверхтяжелой ракеты, получим на "Восточном" возможность выводить на низкие околоземные орбиты до 37 тонн полезной нагрузки", - заявил глава "Роскосмоса".
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Президент Азербайджана утвердил ряд межправительственных документов с Таджикистаном
В Азербайджане нет лабораторий, подконтрольных Пентагону – Минобороны
Белоруссия будет получать средства от "перетаможки" российской нефти в 2018 и 2019 гг - премьер
Банки-агенты АИКГФ в 2006-2018гг выдали более 24 тыс. ипотечных кредитов
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 8 октября планирует привлечь 350 млн манатов
Нарушители правил охраны и использования недр в Азербайджане могут быть осуждены на 5 лет
Причиной ДТП под Тверью, унесшего жизни 13 человек, стал выезд микроавтобуса на встречную полосу - ГАИ
В аварии с участием маршрутки под Тверью погибли 13 человек, четверо пострадали – МЧС
Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
ВТБ (Азербайджан) запускает мультивалютную карту
"AccessBank" продлил срок кампании "ЧЕМПИОН по скидкам"!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»