Рогозин заявил о возможности к 2026 году запускать с "Восточного" ракеты с полезной нагрузкой до 37 тонн

Дели. 5 октября. ИНТЕРФАКС - Космодром "Восточный" к 2026 году сможет проводить пуски ракет с полезной нагрузкой до 37 тонн на низкие орбиты, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Пока идут работы по котловану (второй очереди) космодрома "Восточный" - ИФ), нашли решение, и мы получим рабочую документацию для более мощного стартового стола. Это приятная новость, потому что тогда мы начинаем разворачивать работу по ракете с водородом третьей ступени", - сказал Д.Рогозин журналистам.

"К 2026 году, еще до сверхтяжелой ракеты, получим на "Восточном" возможность выводить на низкие околоземные орбиты до 37 тонн полезной нагрузки", - заявил глава "Роскосмоса".