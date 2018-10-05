Трампа не устраивает работа министра ВВС по созданию военно-космических сил, планирует его заменить - СМИ

Президент США Дональд Трамп рассматривает другие кандидатуры на пост министра военно-воздушных сил вместо Хизэр Уилсон из-за недовольства ее работой по созданию космических войск, сообщил журнал "Форин полиси" со ссылкой на источники в американской администрации.
По мнению источников, Д.Трамп планирует отправить министра в отставку после промежуточных выборов в Конгресс в ноябре этого года, однако точное время отставки еще не известно. На этом посту Х.Уилсон может сменить Майк Роджерс - конгрессмен-республиканец, поддерживающий создание космических сил.
Издание отмечает, что Д.Трамп недоволен Уилсон, поскольку она, затягивая работу по этому направлению, подрывает деятельность администрации изнутри.
В июне этого года президент США Д.Трамп поручил Пентагону приступить к формированию военно-космических сил США как дополнительного рода войск. В свою очередь вице-президент США Майк Пенс сообщил, что США планируют сформировать новое подразделение вооруженных сил к 2020 году. По его словам, это позволит Вашингтону доминировать в космосе и противостоять растущим угрозам, исходящим от России и Китая.
Идея встретила скептицизм в рядах американских военных.
По данным источников, создание космического подразделения из 13 тыс. человек займет около пяти лет и обойдется бюджету страны в $13 млрд.
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