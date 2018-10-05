Причиной ДТП под Тверью, унесшего жизни 13 человек, стал выезд микроавтобуса на встречную полосу - ГАИ

Причиной аварии с участием микроавтобуса в Тверской области, в которой погибли 13 человек, стал выезд на встречную полосу, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Госавтоинспекции РФ.
"По предварительным данным микроавтобус "Форд" выехал на встречную полосу", - сообщили в пресс-службе.
По данным пресс-службы, все погибшие были пассажирами микроавтобуса.
На опубликованных Госавтоинспекцией фото с места происшествия видно, что салон микроавтобуса полностью разрушен, левая сторона транспортного средства практически полностью смята, целым внутри осталось только одно, находившееся в самом конце салона, пассажирское кресло.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»