Причиной ДТП под Тверью, унесшего жизни 13 человек, стал выезд микроавтобуса на встречную полосу - ГАИ

Причиной аварии с участием микроавтобуса в Тверской области, в которой погибли 13 человек, стал выезд на встречную полосу, сообщили "Интерфаксу" в пятницу в пресс-службе Госавтоинспекции РФ.

"По предварительным данным микроавтобус "Форд" выехал на встречную полосу", - сообщили в пресс-службе.

По данным пресс-службы, все погибшие были пассажирами микроавтобуса.

На опубликованных Госавтоинспекцией фото с места происшествия видно, что салон микроавтобуса полностью разрушен, левая сторона транспортного средства практически полностью смята, целым внутри осталось только одно, находившееся в самом конце салона, пассажирское кресло.