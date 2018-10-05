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ТЭК 05.10.2018 10:22

SOCAR Polymer в октябре-декабре 2018г планирует экспортировать 15 тыс. тонн полипропилена

Компания SOCAR Polymer до конца 2018 года планирует экспортировать 15 тыс. тонн полипропилена, заявил директор завода Фарид Джафаров.

"Сегодня SOCAR Polymer отправляет свою первую экспортную партию в Турцию объемом 170 тонн. До конца 2018 года планируется экспортировать 15 тысяч тонн продукции", - сказал Ф.Джафаров журналистам в пятницу.

По его словам, до сих пор на заводе произведено 6 тысяч тонн продукции.

Ф.Джафаров подчеркнул, что поддержку при экспорте оказывает SOCAR Trading. "Благодаря их поддержке, мы можем экспортировать продукции по среднемировым ценам", - добавил он.

Директор завода подчеркнул, что благодаря налоговым льготам компания смогла сэкономить порядка 200 млн манатов при строительстве завода и монтаже оборудования.

Как сообщалось ранее, в июле 2018 года SOCAR Polymer ввела в строй завод по производству полипропилена.

Проектная мощность введенного в строй завода составляет 184 тыс. тонн полипропилена в год. Из общего объема производимой заводом продукции 30% будет направляться на внутренний рынок, 70% - на экспорт. В качестве основных рынков сбыта продукции рассматриваются Турция, Россия, Европа и, возможно, Китай. Ожидается, что продукция нового завода позволит полностью заменить весь полипропилен, импортируемый в настоящее время в Азербайджан.

SOCAR Polymer также занимается строительством в Сумгаите завода по производству полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн в год. Ввод в строй этого завода планируется в конце 2018 года.

Доходы от деятельности этих предприятий составят $6,3 млрд, из которых 30% составит чистая прибыль SOCAR Polymer. Суммарные инвестиции в проекты строительства в Сумгайыте заводов по производству полипропилена и полиэтилена составят $816 млн. 60% инвестиций в проект строительства двух заводов будет покрыт за счет кредита, привлеченного от Газпромбанка, остальные 40% - вложат компании SOCAR, Vitol, PASHA Holdinq, Gilan Holdinq и Azеrsun Holdinq.

На реализацию проекта строительства заводов SOCAR Polymer привлекла кредит Газпромбанка в размере $489 млн сроком на 10 лет. Соглашение о финансировании строительства заводов SOCAR Polymer между SOCAR и Газпромбанком было подписано 19 июня 2015 год.

SOCAR Polymer учреждена Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR, ГНКАР). В настоящее время доля SOCAR в капитале компании составляет 57%. Среди акционеров также Vitol Black Sea V.L.L, Ecoland и ряд других компаний.

Б.Рустамбеков

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Тэги: SOCAR, ПОЛИПРОПИЛЕН


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