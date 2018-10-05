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Дальнее зарубежье 05.10.2018 12:03

Южнокорейский суд приговорил бывшего президента Ли Мён Бака к 15 годам тюрьмы за коррупцию

Суд Южной Кореи в пятницу назначил наказание экс-президенту Ли Мён Баку в виде лишения свободы сроком на 15 лет по делу о коррупции, сообщает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.

Ранее прокуратура требовала для экс-президента 20 лет тюрьмы.

Кроме этого, экс-президенту назначен штраф в размере $11,5 млн.

Суд постановил, что Ли Мён Бак является реальным владельцем компании по производству автомобильных запчастей DAS, которая по документам принадлежит его брату. По данным следствия, Ли Мён Бак использовал эту компанию для формирования тайных финансовых счетов.

Также суд пришел к выводу, что Ли Мён Бак принимал плату от компании Samsung Electronics, которая пыталась избежать расследование по делу о уклонении от уплаты налогов.

Ранее Ли Мён Баку были предъявлены обвинения по 16 пунктам, в том числе в уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении своими служебными полномочиями и доверием.

Ли Мён Бак находился на посту президента Южной Кореи с 2008 по начало 2013 года. Ранее он также занимал пост мэра Сеула и являлся генеральным директором строительной компании Hyundai Engineering and Construction.

Уай-Ти-Эн отмечает, что Ли Мён Бак стал четвертым экс-лидером Южной Кореи, осужденным в соответствии с уголовным правом.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, ЭКС/ПРЕЗИДЕНТ, СУД, ПРИГОВОР


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]