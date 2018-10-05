Южнокорейский суд приговорил бывшего президента Ли Мён Бака к 15 годам тюрьмы за коррупцию

Суд Южной Кореи в пятницу назначил наказание экс-президенту Ли Мён Баку в виде лишения свободы сроком на 15 лет по делу о коррупции, сообщает южнокорейский телеканал Уай-Ти-Эн.
Ранее прокуратура требовала для экс-президента 20 лет тюрьмы.
Кроме этого, экс-президенту назначен штраф в размере $11,5 млн.
Суд постановил, что Ли Мён Бак является реальным владельцем компании по производству автомобильных запчастей DAS, которая по документам принадлежит его брату. По данным следствия, Ли Мён Бак использовал эту компанию для формирования тайных финансовых счетов.
Также суд пришел к выводу, что Ли Мён Бак принимал плату от компании Samsung Electronics, которая пыталась избежать расследование по делу о уклонении от уплаты налогов.
Ранее Ли Мён Баку были предъявлены обвинения по 16 пунктам, в том числе в уклонении от уплаты налогов, злоупотреблении своими служебными полномочиями и доверием.
Ли Мён Бак находился на посту президента Южной Кореи с 2008 по начало 2013 года. Ранее он также занимал пост мэра Сеула и являлся генеральным директором строительной компании Hyundai Engineering and Construction.
Уай-Ти-Эн отмечает, что Ли Мён Бак стал четвертым экс-лидером Южной Кореи, осужденным в соответствии с уголовным правом.
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Президент Азербайджана утвердил ряд межправительственных документов с Таджикистаном
В Азербайджане нет лабораторий, подконтрольных Пентагону – Минобороны
Белоруссия будет получать средства от "перетаможки" российской нефти в 2018 и 2019 гг - премьер
Банки-агенты АИКГФ в 2006-2018гг выдали более 24 тыс. ипотечных кредитов
ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 8 октября планирует привлечь 350 млн манатов
Нарушители правил охраны и использования недр в Азербайджане могут быть осуждены на 5 лет
Причиной ДТП под Тверью, унесшего жизни 13 человек, стал выезд микроавтобуса на встречную полосу - ГАИ
В аварии с участием маршрутки под Тверью погибли 13 человек, четверо пострадали – МЧС
Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
ВТБ (Азербайджан) запускает мультивалютную карту
"AccessBank" продлил срок кампании "ЧЕМПИОН по скидкам"!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»