SOCAR Polymer в декабре введет в строй завод по производству полиэтилена в Сумгайыте

Завод по производству полиэтилена высокой плотности в Сумгайыте будет введен в эксплуатацию в середине или в конце декабря 2018 года, заявил директор компании SOCAR Polymer Фарид Джафаров.
"В середине или в конце декабря будет введен в эксплуатацию завод по производству полиэтилена высокой плотности", - сказал Ф.Джафаров журналистам в пятницу.
По его словам, производимая на заводе продукцию будет, в основном экспортироваться, в Турцию, Россию, Украину и другие страны.
"Внутреннее потребление в стране составит порядка 35-40%", - добавил он.
Строительство завода осуществляет компания SOCAR Polymer. Мощность завода составит 120 тыс. тонн в год, будет производиться 12 сортов полипропилена высокой плотности.
Как сообщалось ранее, в июле 2018 года SOCAR Polymer ввела в строй завод по производству полипропилена.
Доходы от деятельности этих предприятий составят $6,3 млрд, из которых 30% составит чистая прибыль SOCAR Polymer. Суммарные инвестиции в проекты строительства в Сумгайыте заводов по производству полипропилена и полиэтилена составят $816 млн. 60% инвестиций в проект строительства двух заводов будет покрыт за счет кредита, привлеченного от Газпромбанка, остальные 40% - вложат компании SOCAR, Vitol, PASHA Holdinq, Gilan Holdinq и Azеrsun Holdinq.
На реализацию проекта строительства заводов SOCAR Polymer привлекла кредит Газпромбанка в размере $489 млн сроком на 10 лет. Соглашение о финансировании строительства заводов SOCAR Polymer между SOCAR и Газпромбанком было подписано 19 июня 2015 год.
SOCAR Polymer учреждена Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR, ГНКАР). В настоящее время доля SOCAR в капитале компании составляет 57%. Среди акционеров также Vitol Black Sea V.L.L, Ecoland и ряд других компаний.
Б.Рустамбеков
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