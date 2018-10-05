SOCAR Polymer в декабре введет в строй завод по производству полиэтилена в Сумгайыте

Завод по производству полиэтилена высокой плотности в Сумгайыте будет введен в эксплуатацию в середине или в конце декабря 2018 года, заявил директор компании SOCAR Polymer Фарид Джафаров.

"В середине или в конце декабря будет введен в эксплуатацию завод по производству полиэтилена высокой плотности", - сказал Ф.Джафаров журналистам в пятницу.

По его словам, производимая на заводе продукцию будет, в основном экспортироваться, в Турцию, Россию, Украину и другие страны.

"Внутреннее потребление в стране составит порядка 35-40%", - добавил он.

Строительство завода осуществляет компания SOCAR Polymer. Мощность завода составит 120 тыс. тонн в год, будет производиться 12 сортов полипропилена высокой плотности.

Как сообщалось ранее, в июле 2018 года SOCAR Polymer ввела в строй завод по производству полипропилена.

Доходы от деятельности этих предприятий составят $6,3 млрд, из которых 30% составит чистая прибыль SOCAR Polymer. Суммарные инвестиции в проекты строительства в Сумгайыте заводов по производству полипропилена и полиэтилена составят $816 млн. 60% инвестиций в проект строительства двух заводов будет покрыт за счет кредита, привлеченного от Газпромбанка, остальные 40% - вложат компании SOCAR, Vitol, PASHA Holdinq, Gilan Holdinq и Azеrsun Holdinq.

На реализацию проекта строительства заводов SOCAR Polymer привлекла кредит Газпромбанка в размере $489 млн сроком на 10 лет. Соглашение о финансировании строительства заводов SOCAR Polymer между SOCAR и Газпромбанком было подписано 19 июня 2015 год.

SOCAR Polymer учреждена Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR, ГНКАР). В настоящее время доля SOCAR в капитале компании составляет 57%. Среди акционеров также Vitol Black Sea V.L.L, Ecoland и ряд других компаний.

Б.Рустамбеков