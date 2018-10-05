Уральские авиалинии с 30 октября 2018г откроют прямой рейс из Нижневартовска в Гянджу

Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" с 30 октября 2018 года начнет выполнение прямых рейсов по маршруту Нижневартовск – Гянджа (Азербайджан) – Нижневартовск, говорится в сообщении компании.

Рейсы будут выполняться по вторникам на лайнерах Airbus А320. Время вылета из Нижневартовска – в 09.35, из Гянджи - в 15.00.

Билеты можно приобрести на сайте аваикомпании или в любых авиакассах. Минимальный тариф составляет от 12,236 тыс. рублей в одну сторону, включая бесплатный провоз багажа до 23 кг ручной клади до 5кг, горячий обед и все сборы.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" входит в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. В 2017 году компанией было перевезено более 8 млн человек. География полетов насчитывает более 200 направлений.

Воздушный флот авиакомпании состоит из 46 самолетов европейского концерна Airbus (24 А320, 15 А321 и 7 А319).

Н.Аббасова