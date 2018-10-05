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Транспорт и связь 05.10.2018 10:44

Уральские авиалинии с 30 октября 2018г откроют прямой рейс из Нижневартовска в Гянджу

Российская авиакомпания "Уральские авиалинии" с 30 октября 2018 года начнет выполнение прямых рейсов по маршруту Нижневартовск – Гянджа (Азербайджан) – Нижневартовск, говорится в сообщении компании.

Рейсы будут выполняться по вторникам на лайнерах Airbus А320. Время вылета из Нижневартовска – в 09.35, из Гянджи - в 15.00.

Билеты можно приобрести на сайте аваикомпании или в любых авиакассах. Минимальный тариф составляет от 12,236 тыс. рублей в одну сторону, включая бесплатный провоз багажа до 23 кг ручной клади до 5кг, горячий обед и все сборы.

Авиакомпания "Уральские авиалинии" входит в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. В 2017 году компанией было перевезено более 8 млн человек. География полетов насчитывает более 200 направлений.

Воздушный флот авиакомпании состоит из 46 самолетов европейского концерна Airbus (24 А320, 15 А321 и 7 А319).

Н.Аббасова

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Тэги: ГЯНДЖА, РЕЙС, ОТКРЫТИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]