SOCAR Polymer рассчитывает на доход в размере $350 млн в год от продажи полипропилена и полиэтилена высокой плотности

Компания SOCAR Polymer рассчитывает на ежегодный доход в размере $350 млн от продажи полипропилена и полиэтилена высокой плотности, производимых на заводах в Азербайджане, заявил директор компании Фарид Джафаров.

"Ежегодный объем продаж продукции, выпускаемых на заводах (в Сумгайыте - ИФ), составит приблизительно $350 млн. При этом 75-80% производимой продукции будет экспортироваться", - сказал Ф.Джафаров журналистам в пятницу.

По его словам, экспорт полипропилена и полиэтилена высокой плотности позволят увеличить, в целом, ненефтяной экспорт Азербайджана на 16% в год.

Ф.Джафаров подчеркнул, что основным рынком сбыта продукции заводов будет Турция. "Но мы также ведем переговоры с другими странами для экспорта продукции", - добавил глава компании.

Как сообщалось ранее, в июле 2018 года SOCAR Polymer ввела в строй завод по производству полипропилена.

Проектная мощность введенного в строй завода составляет 184 тыс. тонн полипропилена в год. Из общего объема производимой заводом продукции 30% будет направляться на внутренний рынок, 70% - на экспорт. В качестве основных рынков сбыта продукции рассматриваются Турция, Россия, Европа и, возможно, Китай. Ожидается, что продукция нового завода позволит полностью заменить весь полипропилен, импортируемый в настоящее время в Азербайджан.

SOCAR Polymer также занимается строительством в Сумгайыте завода по производству полиэтилена высокой плотности мощностью 120 тыс. тонн в год. Ввод в строй этого завода планируется в конце 2018 года.

Доходы от деятельности этих предприятий составят $6,3 млрд, из которых 30% составит чистая прибыль SOCAR Polymer. Суммарные инвестиции в проекты строительства в Сумгайыте заводов по производству полипропилена и полиэтилена составят $816 млн. 60% инвестиций в проект строительства двух заводов будет покрыт за счет кредита, привлеченного от Газпромбанка, остальные 40% - вложат компании SOCAR, Vitol, PASHA Holdinq, Gilan Holdinq и Azеrsun Holdinq.

На реализацию проекта строительства заводов SOCAR Polymer привлекла кредит Газпромбанка в размере $489 млн сроком на 10 лет. Соглашение о финансировании строительства заводов SOCAR Polymer между SOCAR и Газпромбанком было подписано 19 июня 2015 год.

SOCAR Polymer учреждена Госнефтекомпанией Азербайджана (SOCAR, ГНКАР). В настоящее время доля SOCAR в капитале компании составляет 57%. Среди акционеров также Vitol Black Sea V.L.L, Ecoland и ряд других компаний.

Б.Рустамбеков