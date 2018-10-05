Минск высылает двух иностранцев, подозреваемых в шпионаже - КГБ

Белоруссия объявила персона нон грата двух иностранных граждан, подозреваемых в шпионаже, заявил председатель Комитета государственной безопасности Валерий Вакульчик журналистам в пятницу в Минске.

"На этой неделе двоих человек, мы скажем так, объявили персонами нон грата", - сказал В.Вакульчик.

Вместе с тем глава КГБ не уточнил, гражданами какой страны они являются.