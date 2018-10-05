Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9567 RUR   0.0254 GBR   2.2118 TRY   0.2752

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° 19° Завтра 12° 18° 7 Окт 16° 19° 8 Окт 15° 22°

Регион 05.10.2018 11:29

Иран планирует создать свою навигационную систему - Рогозин

Иран, наряду с Индией, намерен создать собственную навигационную систему, заявил в пятницу глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

"Самые большие сейчас станции у европейцев, "Галилео", и у китайцев, соответственно. Индия тоже пытается свою сделать, Иран задумался над созданием своей навигационной системы", - сказал Д.Рогозин журналистам.

По его словам, главный вопрос в совместимости космических аппаратов. "Чтобы они не создавали друг другу проблем на определенных частотах. Но это регулируется Международным союзом связи, и там мы внимательно следим, чтобы не было подобного рода технических пересечений", - сказал Д.Рогозин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, РОГОЗИН, ИРАН, СПУТНИКИ


Похожие новости


Рогозин заявил о возможности к 2026 году запускать с "Восточного" ракеты с полезной нагрузкой до 37 тонн Россия разрабатывает новое поколение ракет, в том числе сверхтяжелого класса - Рогозин Путин предложил Рогозину возглавить "Роскосмос" Рогозин выступает за создание единой ракетно-космической структуры Рогозин заработал в 2016 году чуть более 8 млн рублей Рогозин возглавил Авиационную коллегию

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]