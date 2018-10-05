Тверской губернатор после крупного ДТП с 13 жертвами заявил о необходимости борьбы с нелегальными перевозчиками

Губернатор Тверской области Игорь Руденя видит одну из причин ДТП, унесшего жизни 13 человек, в том, что на рынке пассажирских перевозок остаются теневые игроки.
"Участок дороги (где столкнулись автобус и маршрутка) находится в хорошем состоянии, в месте ДТП установлена камера видеонаблюдения для контроля скоростного режима", - сказал губернатор в эфире телеканала "Россия-24".
"Но большое количество "заказных" (теневых - ИФ) перевозок доставляет нам много проблем", - сказал он.
По словам губернатора, в области проводятся плановые проверки по "зачистке" рынка от теневых перевозок при помощи Минтранса и МВД.
Наряду с этим, он надеется, что избавиться "от пиратов на рынке пассажирских перевозок" позволит закон, недавно принятый Госдумой.
По данным ГАИ, в Тверской области в 8:30 на 15 км автодороги Тверь-Ржев произошло лобовое столкновение автобуса "ЛиАЗ" и микроавтобуса "Форд Транзит".
В результате аварии погибли 13 человек (12 пассажиров и водитель маршрутки), еще двое пострадали - водитель автобуса "ЛиАЗ" и пассажир микроавтобуса "Форд".
Причиной ДТП стал выезд маршрутного такси на встречную полосу.
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