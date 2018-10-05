Назарбаев назвал казахстанско-российские отношения образцовыми, намерен продолжать этот курс

Отношения между Казахстаном и Россией являются образцом межгосударственных связей, это сотрудничество будет продолжено, заявил в пятницу казахстанский лидер Нурсултан Назарбаев.
"Отношения Казахстана с Российской Федерацией является эталоном межгосударственных связей. И мы продолжим это направление", - сказал Н.Назарбаев в ежегодном послании народу Казахстана в пятницу в Астане.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»