Индия создает свою навигационную систему, станции появятся в районе Новосибирска - Рогозин

Россия и Индия будут осуществлять сотрудничество в сфере навигационных систем в рамках пилотируемой программы, сообщил глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
"В меморандуме, который подписан сегодня утром, два акцента - пилотируемая программа, а второй - развитие сотрудничества в области навигационных систем", - заявил Д.Рогозин в пятницу журналистам.
"Индия создает свою навигационную систему", - сообщил он.
По словам Д.Рогозина, индийские станции появятся в районе Новосибирска.
Глава "Роскосмоса" также сообщил, что Россия заинтересована в том, чтобы в области навигационных систем сравняться по точности с навигационным сигналом GPS, и для этого нужно создать как можно больше наземных станций.
"Орбитальная группировка у нас оснащена и математикой, и аппаратурой, идентичной той, которые используют наши американские коллеги. А вот на земле у нас есть ограничения по расстановке станций в силу того, что они просто запрещают ставить наши станции. На территории США, например, это запрещено, в других странах НАТО тоже смотрят очень косо", - сказал Д.Рогозин.
По его словам, Россия не будет уподобляться США и закрывать, по аналогии с американцами, свою территорию, был лишь введен специальный регламент работы станций, который не позволяет использовать их в военных целях.
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