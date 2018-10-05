Банки-агенты АИКГФ в январе-августе выдали ипотечных кредитов на 155 млн манатов

Банки-агенты Азербайджанского ипотечного и кредитно-гарантийного фонда (АИКГФ) в январе-августе 2018 года выдали ипотечных кредитов на сумму 155,3 млн манатов, что на 37,3% больше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центральном банке (ЦБА).
При этом в августе 2018 года банки-агенты фонда выдали ипотечных кредитов на 19,3 млн манатов.
По данным ЦБА, АИКГФ в январе-августе 2018 года рефинансировал кредитов на сумму 158,4 манатов (рост в 3,4 раза по сравнению с 8 месяцами 2017 года - ИФ).
Фонд в отчетном периоде получил из госбюджета 50 млн манатов для финансирования социальной ипотеки.
АИКГФ в январе-августе 2018 года привлек 135 млн манатов от размещения облигаций.
В 2017 году банки-агенты АИКГФ выдали ипотечных кредитов на 202,9 млн манатов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Ипотечные кредиты на коммерческих условиях выдаются в манатах и только гражданам Азербайджана. Кредиты выдаются на срок от 3 до 25 лет, максимальный размер кредита не должен превышать 150 тыс. манатов, кредит выдается по ставке не более 8% годовых. Первичный платеж составляет 15-25%.
Из госбюджета финансируется лишь социальная ипотека. Ее максимальный размер составляет 100 тыс. манатов, ставка - не выше 4% годовых, срок - до 30 лет. Первичный платеж составляет 10%.
Н.Аббасова
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии из крупнокалиберных пулеметов
Президент Азербайджана утвердил ряд межправительственных документов с Таджикистаном
В Азербайджане нет лабораторий, подконтрольных Пентагону – Минобороны
Нарушители правил охраны и использования недр в Азербайджане могут быть осуждены на 5 лет
Причиной ДТП под Тверью, унесшего жизни 13 человек, стал выезд микроавтобуса на встречную полосу - ГАИ
В аварии с участием маршрутки под Тверью погибли 13 человек, четверо пострадали – МЧС
Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
В КГБ Белоруссии не видят угрозы вмешательства извне в предстоящие выборы
Индия создает свою навигационную систему, станции появятся в районе Новосибирска - Рогозин
Экс-президент Армении Саргсян съезжает с правительственной дачи
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
ВТБ (Азербайджан) запускает мультивалютную карту
"AccessBank" продлил срок кампании "ЧЕМПИОН по скидкам"!
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»