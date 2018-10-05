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СНГ 05.10.2018 13:19

Назарбаев раскритиковал правительство Казахстана за излишнюю бюрократию

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ежегодном обращении к народу возмутился чрезмерной бюрократизацией и формализмом в работе правительства страны.

"Надо снизить формализм, бюрократию правительства и всех органов. В последнее время в разы выросло количество длительных заседаний, совещаний в правительстве, госорганах и также документооборот. Мы же договорились, я подписал указ. Вторник - день правительства. 100 суток на совещаниях сидят! ", - сказал Н.Назарбаев в ежегодном послании в пятницу в Астане.

"Слушай, дайте людям работать! В правительство могут ходить только во вторник! Все! Не ходите! (...) Подготовленное заседание может проходить полчаса. По тяжелым вопросам - час", - сказал президент Казахстана.

"Бывают дни, когда правительство проводит с участием акимов и их замов семь совещаний в день. Бакытжан (Сагинтаев, премьер-министр - ИФ-К), ты сам когда работаешь? Поэтому ничего у нас не контролируется в стране, вы только заседаете. Выполняйте порядок, который я установил. Дайте работать людям, своим делом заняться", - заявил Н.Назарбаев, обращаясь к главе правительства.

Президент Казахстана напомнил, что "государственный служащий должен работать 7 часов по закону, он не должен сидеть до 12 часов".

"Давайте дадим ему нормально жить и иметь светлые мозги, чтобы завтра решать вопросы. Он сидит до 12, до часу ночи", - сказал Н.Назарбаев.

Он обратился также к вице-премьерам, часто проводящим подобные совещания: "Телефон у тебя есть в кабинете, пользуйся телефоном, разговаривай по телефону, давай задание. Это бюрократизм высшей степени!".

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Тэги: КАЗАХСТАН, НАЗАРБАЕВ, ПРАВИТЕЛЬСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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