ЦБ Азербайджана на депозитном аукционе 8 октября планирует привлечь 350 млн манатов

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) проведет 8 октября 2018 года депозитный аукцион для банков с целью привлечь 350 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

"ЦБА 8 октября проведет депозитный аукцион, посредством которого рассчитывает привлечь 350 млн манатов сроком на 14 дней", - отметили в банке.

Процентный коридор по привлекаемым средствам установлен 8,01%-9,99%.

Как сообщалось, ЦБА в июне 2016 года начал проведение депозитных аукционов.

Н.Аббасова