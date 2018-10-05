Парламент Белоруссии согласился на назначение Румаса премьер-министром

Палата представителей Национального собрания Беларуси в пятницу дала согласие на назначение Сергея Румаса премьер-министром, передает корреспондент агентства "Интерфакс-Запад".

Всего в голосовании приняло участие 106 депутатов из них 105 проголосовали "за" и один "против".

Как сообщалось, С.Румас был назначен на пост премьер-министра указом президента от 18 августа 2018 года.

В августе депутат Палаты представителей Анна Канопацкая заявила о намерении обратиться в Конституционный суд в связи с назначением нового премьер-министра. По ее словам, назначение премьер-министра указом президента без согласования с Палатой представителей "является грубым нарушением Конституции Республики Беларусь, а именно статей 84 и 106, определяющих порядок назначения премьер-министра".

В соответствии со статьями Конституции, на которые ссылается А.Канопацкая, "премьер-министр назначается президентом Беларуси с согласия Палаты представителей. Решение по этому вопросу принимается Палатой представителей не позднее чем в двухнедельный срок со дня внесения предложения по кандидатуре премьер-министра".