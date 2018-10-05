Нарушители правил охраны и использования недр в Азербайджане могут быть осуждены на 5 лет

Милли Меджлис на пленарном заседании в пятницу принял поправки в Уголовный кодекс, предусматривающие ужесточение санкций за нарушение правил охраны и использования недр (статья 255 УК АР).

Суть вносимых в УК изменений представил председатель комитета правовой политики и государственного строительства парламента Али Гусейнли, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс-Азербайджан".

Согласно изменениям, штрафные санкции за «нарушение правил охраны и использования недр при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих предприятий или подземных сооружений (несвязанных с добычей полезных ископаемых, а также самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба»), увеличиваются с 3-6 тыс. манатов до 6-10 тыс. манатов.

Кроме того после вступления поправок в силу нарушители предусмотренных статьей 255 УК АР правил могут быть лишены свободы на срок до одного года. В случае же, если противоправные действия повлекут за собой по неосторожности смерть пострадавшего или другие тяжкие последствия, то виновные могут быть осуждены на 3-5 лет лишения свободы.

Ф.Исазаде