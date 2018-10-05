Гройсман выступает за активизацию переговоров по углублению зоны свободной торговли в рамках ГУАМ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует активизацию переговоров по углублению зоны свободной торговли в рамках Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ, входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова).

"Владимир Гройсман инициировал активизацию переговоров по углублению зоны свободной торговли в рамках ГУАМ, а также инициатив по наращиванию транзита", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров со ссылкой В.Гройсмана на пленарном заседании саммита глав правительств государств ГУАМ.

Премьер напомнил, что год назад главы правительств встречались в Киеве и сегодня государства имеют неплохую динамику в сотрудничестве.

"Развитие транспортного коридора ГУАМ выходит на первый план. И здесь можно и нужно привлекать международных партнеров к реализации этого проекта. Я также поддерживаю идею совместного инновационного развития - через объединение наших научно-технических центров. Наше сотрудничество должно выйти на уровень создания общего экономического пространства на основе четырех свобод", - добавил он.

Согласно сообщению, товарооборот между Украиной и странами ГУАМ за cемь месяцев 2018 года вырос на 30% - до $1,3 млрд, положительное сальдо внешней торговли составило $498,32 млн.