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Регион 05.10.2018 13:08

Гройсман выступает за активизацию переговоров по углублению зоны свободной торговли в рамках ГУАМ

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман инициирует активизацию переговоров по углублению зоны свободной торговли в рамках Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ, входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова).

"Владимир Гройсман инициировал активизацию переговоров по углублению зоны свободной торговли в рамках ГУАМ, а также инициатив по наращиванию транзита", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров со ссылкой В.Гройсмана на пленарном заседании саммита глав правительств государств ГУАМ.

Премьер напомнил, что год назад главы правительств встречались в Киеве и сегодня государства имеют неплохую динамику в сотрудничестве.

"Развитие транспортного коридора ГУАМ выходит на первый план. И здесь можно и нужно привлекать международных партнеров к реализации этого проекта. Я также поддерживаю идею совместного инновационного развития - через объединение наших научно-технических центров. Наше сотрудничество должно выйти на уровень создания общего экономического пространства на основе четырех свобод", - добавил он.

Согласно сообщению, товарооборот между Украиной и странами ГУАМ за cемь месяцев 2018 года вырос на 30% - до $1,3 млрд, положительное сальдо внешней торговли составило $498,32 млн.

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Тэги: УКРАИНА, ГУАМ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]