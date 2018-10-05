Россия и Индия заключили контракт на поставку пяти полков ЗРС С-400

Контракт на поставку зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф" подписан "на полях" переговоров президента РФ Владимира Путина в Дели в пятницу, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Да. На полях (подписан контракт)", - подтвердил Д.Песков журналистам.

Как ранее сообщали в Кремле, речь идет о поставке пяти полков ЗРС С-400 "Триумф", сумма сделки превышает $5 млрд.

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.