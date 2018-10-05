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ТЭК 05.10.2018 13:20

Белоруссия будет получать средства от "перетаможки" российской нефти в 2018 и 2019 гг - премьер

ремьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что республика продолжит получать от России средства за "перетаможку" нефти в текущем и следующем годах.

"Что касается средств от так называемой "перетаможки", то в объеме, зафиксированном соглашением, они будут поступать в Республику Беларусь в 2018 и 2019 годах", - сказал С.Румас журналистам в пятницу в Минске.

Премьер отметил, что главным итогом переговоров глав Беларуси и России в Сочи стала "договоренность о том, что все подписанные соглашения, в том числе в нефтегазовой сфере, будут безусловно выполняться сторонами".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, НЕФТЬ, ПЕРЕТАМОЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]