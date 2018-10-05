ремьер-министр Белоруссии Сергей Румас заявил, что республика продолжит получать от России средства за "перетаможку" нефти в текущем и следующем годах.
"Что касается средств от так называемой "перетаможки", то в объеме, зафиксированном соглашением, они будут поступать в Республику Беларусь в 2018 и 2019 годах", - сказал С.Румас журналистам в пятницу в Минске.
Премьер отметил, что главным итогом переговоров глав Беларуси и России в Сочи стала "договоренность о том, что все подписанные соглашения, в том числе в нефтегазовой сфере, будут безусловно выполняться сторонами".
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