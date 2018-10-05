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СНГ 05.10.2018 14:42

Лукашенко определил приоритеты развития белорусской армии: не авианосцы и танки, а силы спецопераций

Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу создавать в стране собственные новые образцы вооружения и военной техники, а также проводить глубокую модернизацию уже имеющейся.

"Нам не нужны авианосцы, мы не будем вести свои самолеты к чужим берегам. Мы не собираемся воевать за тридевять земель. Нам надо защитить Беларусь. И под это надо создавать самую современную армию и соответствующее вооружение", - сказал А.Лукашенко, посещая в пятницу учебный полигон в Ивацевичском районе (Брестская область).

Слова президента приводит его пресс-служба.

Глава государства напомнил, что за последние годы в Беларуси пришлось несколько раз модернизировать и приспосабливать Вооруженные силы к современным условиям. В том числе был учтен опыт войн и локальных конфликтов в мире, развитие технических средств.

"Была поставлена задача, чтобы мы приступили к разработке новых образцов оружия, нужных для обороны Беларуси. И поскольку создание нового очень затратно и дорого, нам надо было из старого сделать самое современное, - отметил президент.

"Для нашей Беларуси не танки главное, не самолеты, а специальные войска. Мы должны в любой точке Беларуси (если что-то вдруг произойдет) быстро появиться, нанести удар по бандитам и тем, кто посмеет к нам сунуться, и уйти. То есть скорость, маневренность. И под эти войска - силы специальных операций и прочие - мы должны были создавать в том числе и новое оружие. Но только то, которое надо", - подчеркнул А.Лукашенко.

Он также пояснил, почему поставлена задача создавать именно отечественное вооружение.

"Не факт, что нам помогут, если вдруг что-то случится. Примеров предостаточно. Мы видим поведение некоторых тут союзников. Ну, кроме России, наверное, нам рассчитывать не на кого. И даже на Россию мы не можем на 100% положиться. Хорошо, сегодня Путин (президент РФ Владимир Путин - ИФ) и прочие, он понимает нас, я понимаю его. Мы вместе как-то действуем (и то не всегда). А что будет завтра?", - заметил глава государства

"Поэтому надо иметь самое необходимое свое оружие - стрелковое, для мобильных войск технику - то, что мы можем создавать. И модернизировать до современного уровня ту технику, которая у нас имеется", - сказал он.

"Самолет для нас уже не оружие. Любой самолет на взлете видят натовцы. Поразить сегодня самолет, уничтожить - никаких проблем нет. Они могут, и мы можем. Мы видим за тысячу километров любой самолет, который поднимается на аэродроме", - констатировал А.Лукашенко.

Тем не менее, он отметил, что авиация нужна для контроля воздушного пространства, своевременного реагирования. "Нужны беспилотные летательные аппараты, высокоточное оружие (мы его создали - свою ракету). Если кому-то захочется с нами повоевать, он подумает, что в окно получит эту ракету", - продолжил президент.

"Ну и силы специальных операций надо оснастить так, чтобы они могли воевать на своей территории. И если кто-то посмеет, значит (мы не скрываем это), диверсионные группы нанесут удар и на той территории, с которой последует нападение на Беларусь", - заявил глава государства.

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Тэги: БЕЛОРУССИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, АРМИЯ


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