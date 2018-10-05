Лукашенко определил приоритеты развития белорусской армии: не авианосцы и танки, а силы спецопераций

Президент Беларуси Александр Лукашенко ставит задачу создавать в стране собственные новые образцы вооружения и военной техники, а также проводить глубокую модернизацию уже имеющейся.
"Нам не нужны авианосцы, мы не будем вести свои самолеты к чужим берегам. Мы не собираемся воевать за тридевять земель. Нам надо защитить Беларусь. И под это надо создавать самую современную армию и соответствующее вооружение", - сказал А.Лукашенко, посещая в пятницу учебный полигон в Ивацевичском районе (Брестская область).
Слова президента приводит его пресс-служба.
Глава государства напомнил, что за последние годы в Беларуси пришлось несколько раз модернизировать и приспосабливать Вооруженные силы к современным условиям. В том числе был учтен опыт войн и локальных конфликтов в мире, развитие технических средств.
"Была поставлена задача, чтобы мы приступили к разработке новых образцов оружия, нужных для обороны Беларуси. И поскольку создание нового очень затратно и дорого, нам надо было из старого сделать самое современное, - отметил президент.
"Для нашей Беларуси не танки главное, не самолеты, а специальные войска. Мы должны в любой точке Беларуси (если что-то вдруг произойдет) быстро появиться, нанести удар по бандитам и тем, кто посмеет к нам сунуться, и уйти. То есть скорость, маневренность. И под эти войска - силы специальных операций и прочие - мы должны были создавать в том числе и новое оружие. Но только то, которое надо", - подчеркнул А.Лукашенко.
Он также пояснил, почему поставлена задача создавать именно отечественное вооружение.
"Не факт, что нам помогут, если вдруг что-то случится. Примеров предостаточно. Мы видим поведение некоторых тут союзников. Ну, кроме России, наверное, нам рассчитывать не на кого. И даже на Россию мы не можем на 100% положиться. Хорошо, сегодня Путин (президент РФ Владимир Путин - ИФ) и прочие, он понимает нас, я понимаю его. Мы вместе как-то действуем (и то не всегда). А что будет завтра?", - заметил глава государства
"Поэтому надо иметь самое необходимое свое оружие - стрелковое, для мобильных войск технику - то, что мы можем создавать. И модернизировать до современного уровня ту технику, которая у нас имеется", - сказал он.
"Самолет для нас уже не оружие. Любой самолет на взлете видят натовцы. Поразить сегодня самолет, уничтожить - никаких проблем нет. Они могут, и мы можем. Мы видим за тысячу километров любой самолет, который поднимается на аэродроме", - констатировал А.Лукашенко.
Тем не менее, он отметил, что авиация нужна для контроля воздушного пространства, своевременного реагирования. "Нужны беспилотные летательные аппараты, высокоточное оружие (мы его создали - свою ракету). Если кому-то захочется с нами повоевать, он подумает, что в окно получит эту ракету", - продолжил президент.
"Ну и силы специальных операций надо оснастить так, чтобы они могли воевать на своей территории. И если кто-то посмеет, значит (мы не скрываем это), диверсионные группы нанесут удар и на той территории, с которой последует нападение на Беларусь", - заявил глава государства.
Участники сессии ПА ОБСЕ обсудили карабахское урегулирование
Президент Азербайджана освободил главу ИВ Бейлаганского района от занимаемой должности
Баку проведет консультации с МИД РФ с целью пресечь визит российских женщин в Карабах в рамках инициативы супруги премьера Армении - МИД
Парламент Азербайджана принял поправки, ограничивающие 3 годами срок полномочий лиц, представленных в НС и правлении банков
НБКО Embafinans проведет 8 октября размещение облигаций на 2 млн манатов
Грузия привлекла 255,3 млн евро в АБР для строительства одного из участков автомагистрали от границы с Азербайджаном до Черного моря
Нарушители правил охраны и использования недр в Азербайджане могут быть осуждены на 5 лет
Причиной ДТП под Тверью, унесшего жизни 13 человек, стал выезд микроавтобуса на встречную полосу - ГАИ
В аварии с участием маршрутки под Тверью погибли 13 человек, четверо пострадали – МЧС
Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
ВТБ (Азербайджан) запустил услугу Pin Set для держателей пластиковых карт
В Баку проходит Международный форум «Образование в диалоге культур: мир русской школы»
В Баку прошла презентация книги Ирины Пересады «Из жизни ангелов»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»