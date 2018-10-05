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СНГ 05.10.2018 15:17

По факту смертельного ДТП под Тверью возбуждено уголовное дело по двум статьям

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть людей, возбуждено по факту автокатастрофы в Тверской области, унесшей жизни 13 человек, сообщил журналистам замначальника Госавтоинспекции по Тверской области Андрей Григорьев.

"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказал он.

Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Как сообщил А.Григорьев, водитель микроавтобуса имел все необходимые документы, маршрут был зарегистрирован. "По предварительной информации, несовершеннолетних среди погибших нет", - добавил он.

Ранее в СКР сообщили, что по факту автокатастрофы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Утром в пятницу на 15 км автодороги Тверь-Ржев произошло лобовое столкновение автобуса ЛИАЗ и микроавтобуса "Форд Транзит". В результате аварии погибли 13 человек (12 пассажиров и водитель маршрутки), еще двое - водитель "ЛиАЗа" и пассажир "Форда" - пострадали. По предварительным данным, причиной стал выезд микроавтобуса на встречную полосу движения.

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Тэги: РОССИЯ, ТВЕРЬ, ДТП, ДЕЛО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]