По факту смертельного ДТП под Тверью возбуждено уголовное дело по двум статьям

Уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть людей, возбуждено по факту автокатастрофы в Тверской области, унесшей жизни 13 человек, сообщил журналистам замначальника Госавтоинспекции по Тверской области Андрей Григорьев.
"По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - сказал он.
Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Как сообщил А.Григорьев, водитель микроавтобуса имел все необходимые документы, маршрут был зарегистрирован. "По предварительной информации, несовершеннолетних среди погибших нет", - добавил он.
Ранее в СКР сообщили, что по факту автокатастрофы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух или более лиц). Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.
Утром в пятницу на 15 км автодороги Тверь-Ржев произошло лобовое столкновение автобуса ЛИАЗ и микроавтобуса "Форд Транзит". В результате аварии погибли 13 человек (12 пассажиров и водитель маршрутки), еще двое - водитель "ЛиАЗа" и пассажир "Форда" - пострадали. По предварительным данным, причиной стал выезд микроавтобуса на встречную полосу движения.
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