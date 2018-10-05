Азербайджан инвестировал в тюркоязычные страны свыше $14 млрд

Товарооборот за 8 месяцев 2018 года между Азербайджаном и тюркоязычными государствами вырос на 16%, сказал министр экономики Шахин Мустафаев.

«Товарооборот с тюркоязычными государствами в 2017 году вырос на 11,4%. За 8 месяцев 2018 года этот показатель вырос на 16%», - сказал Ш.Мустафаев в ходе встречи с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Багдадом Амреевым.

По его словам, официальный Баку проводит плодотворное взаимное сотрудничества в сфере инвестиции с государствами ССТГ. «Инвестиции Азербайджана в страны ССТГ превысили $14 млрд, тюркоязычных стран в Азербайджан - $12 млрд»,- сказал министр.

Он отметил, что президент Азербайджана придает значимость развитию отношений с тюркоязычными странами. «Азербайджан и впредь будет прикладывать усилия для развития экономических связей»,- отметил Ш.Мустафаев.

В свою очередь, Б.Амреев отметил, что ССТГ заинтересован в расширении взаимоотношений между странами-членами организации по всем направлениям сотрудничества.

Он также отметил, что очередная встреча министров экономики стран ССТГ пройдет в Кыргызстане.

Ф.Исазаде