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Макроэкономика 05.10.2018 13:59

Азербайджан инвестировал в тюркоязычные страны свыше $14 млрд

Товарооборот за 8 месяцев 2018 года между Азербайджаном и тюркоязычными государствами вырос на 16%, сказал министр экономики Шахин Мустафаев.

«Товарооборот с тюркоязычными государствами в 2017 году вырос на 11,4%. За 8 месяцев 2018 года этот показатель вырос на 16%», - сказал Ш.Мустафаев в ходе встречи с генеральным секретарем Совета сотрудничества тюркоязычных государств (ССТГ) Багдадом Амреевым.

По его словам, официальный Баку проводит плодотворное взаимное сотрудничества в сфере инвестиции с государствами ССТГ. «Инвестиции Азербайджана в страны ССТГ превысили $14 млрд, тюркоязычных стран в Азербайджан - $12 млрд»,- сказал министр.

Он отметил, что президент Азербайджана придает значимость развитию отношений с тюркоязычными странами. «Азербайджан и впредь будет прикладывать усилия для развития экономических связей»,- отметил Ш.Мустафаев.

В свою очередь, Б.Амреев отметил, что ССТГ заинтересован в расширении взаимоотношений между странами-членами организации по всем направлениям сотрудничества.

Он также отметил, что очередная встреча министров экономики стран ССТГ пройдет в Кыргызстане.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ССТГ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]