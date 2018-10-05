Страны ГУАМ подписали протокол о взаимодействии таможенных органов и заявление о дальнейшем развитии объединения

Страны Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ, входят Грузия, Украина, Азербайджан и Молдова) подписали протокол о взаимодействии таможенных органов и совместное заявление о дальнейшем развитии объединения, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Пописываем протокол о взаимодействии таможенных органов стран ГУАМ и совместное заявление о дальнейшем развитии нашего объединения", - написал премьер на своей странице в Facebook.

"Подчеркивая важность расширения экономических, культурных и гуманитарных измерений сотрудничества государств-членов ГУАМ, направленных на формирование территории ГУАМ как гармоничного и сплоченного культурного пространства, главы правительств стран-членов объединения согласились прилагать все усилия для повышения его привлекательности и конкурентоспособности", - говорится в сообщении пресс-службы Кабинета министров со ссылкой на совместное заявление глав правительств стран ГУАМ.

В документе также говорится, что страны будут предпринимать меры для ускорения реализации основных инициатив ГУАМ в сфере торговли и транспортировки, направленных на содействие региональному и межрегиональному сотрудничеству. "Мы будем осуществлять скоординированные и согласованные усилия в реализации проектов в рамках этих инициатив и призываем все заинтересованные стороны участвовать в этом процессе", - говорится в заявлении.

В протоколе о взаимодействии таможенных органов говорится о борьбе с таможенными правонарушениями, связанными с перемещением товаров воздушным транспортом через государственные границы.