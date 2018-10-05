Суд в Армении принял иск сына экс-президента Кочаряна к директору спецслужбы

Суд в Ереване принял в производство иск Седарака Кочаряна, сына экс-президента страны Роберта Кочаряна, к директору Службы национальной безопасности (СНБ) Артуру Ванецяну, сообщила "Интерфаксу" в пятницу представитель истца Ани Алавердян.

Она отметила, что в минувший четверг судья суда общей юрисдикции Еревана Аида Давтян вернула иск, поскольку в заявлении были допущены упущения.

"Причины возвращения иска были чисто техническими, они исправлены надлежащим образом, и исковое заявление вновь принято к производству. Хочу также подчеркнуть, что содержание и требование иска остались без изменений - обязать ответчика публично опровергнуть данные, считающиеся клеветой", - сказала А.Алавердян.

С.Кочарян требует от главы СНБ выплатить компенсацию за клевету и публично опровергнуть сделанное ранее заявление о незаконности сделки о приобретении гостиницы "Конгресс" в Ереване.

Ранее сообщалось, что экс-президент Армении Р.Кочарян, обвиняемый в свержении конституционного строя, подал в суд иск о защите чести и достоинства к премьер-министру страны Николу Пашиняну.

"Р.Кочарян требует защиты чести и достоинства от публично произнесенной клеветы", - сообщили в Судебном департаменте Армении.

Адвокат экс-президента Айк Алумян заявил "Интерфаксу", что речь идет о заявлении Н.Пашиняна, в котором он комментировал освобождение под подписку Р.Кочаряна.

"Говорят, он неприкосновенен. Что значит неприкосновенен? То есть, можно организовать убийство людей и говорить "я неприкосновенен"? Где это написано?", - заявлял премьер Армении.

"Р.Кочаряну не выдвинуто обвинения в организации убийства людей. Заявление премьера недопустимо", - отметил адвокат.

Экс-президенту Армении Р.Кочаряну, генсеку ОДКБ Юрию Хачатурову и экс-министру обороны Микаелу Арутюняну в конце июля были предъявлены обвинения в свержении конституционного строя в связи с событиями 1 марта 2008 года. Тогда в Ереване в результате столкновения между сотрудниками правоохранительных органов и демонстрантами, протестующими против итогов президентских выборов, погибли десять человек, более 250 человек получили ранения.

Р.Кочарян считает обвинения сфабрикованными и расценивает их как политическое преследование.

Н.Пашинян в 2008 году был членом предвыборного штаба кандидата в президенты Левона Тер-Петросяна. После массовых беспорядков 1 марта 2008 года он был объявлен в розыск, сдался властям в 2009 году. В январе 2010 года был осужден на семь лет по обвинению в организации массовых беспорядков. В мае 2011 года вышел на свободу по амнистии. После избрания главой правительства Н.Пашинян заявил о неизбежности раскрытия "дела 1 марта".