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Инфраструктура и тендеры 05.10.2018 14:12

Азеришыг отбирает поставщика электрических SMS-счетчиков

ОАО «Азеришыг» отбирает поставщика однофазных счетчиков с сервисом мобильных сообщений (SMS), говорится в объявлении общества.

Стоимость участия в тендере составляет 400 манатов.

Для участия в тендере приглашаются компании, обладающие необходимыми финансовыми и техническими возможностями.

Тендерные предложения компаний принимаются до 16:00 20 ноября. Тендерная процедура состоится 21 ноября.

Телефон для справок: (+99412)440-39-93 (внут. 23-32). Контактное лицо: Заур Абдуллаев.

Распоряжением президента Азербайджана от 10 февраля 2015 года ОАО «Бакыэлектрикшебеке» («Бакэлектросеть») было преобразовано в ОАО «Азеришыг» («Азерсвет»).

В функции ОАО «Азеришыг» входит покупка электроэнергии на территории Азербайджана, надежное, безопасное и эффективное энергоснабжение потребителей.

Н.Аббасова

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E-mail: [email protected]
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Тэги: СЧЕТЧИКИ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]