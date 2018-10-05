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Карабахский конфликт 05.10.2018 14:23

Баку проведет консультации с МИД РФ с целью пресечь визит российских женщин в Карабах в рамках инициативы супруги премьера Армении - МИД

Посольство Азербайджана в Москве проведет консультации с МИД России с целью пресечь визит российских женщин в оккупированный Нагорный Карабах в рамках инициативы "Женщины ради мира", предложений супругой премьер-министра Армении, отмечается в заявлении МИД Азербайджана.

"Как женщина и мать, я лично могу понять выдвижение супругой премьер-министра Армении Анной Акопян, исходя из гуманитарных принципов, инициативы «Женщины ради мира». Главная цель этой инициативы якобы состоит в предотвращении смерти молодых солдат, невинных людей", - отмечается в комментариях врио главы пресс-службы МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой.

По ее мнению, в этом случае необходимо основательно подойти к данной проблеме и ответить на вопрос: "Что делают солдаты Армении на территории Азербайджана?". "А.Акопян неверно выбрала цели для своей гуманитарной миссии, ибо для предотвращения смерти молодых людей она, в первую очередь, должна начать с общественности Армении: призвать Армению прекратить оккупацию земель Азербайджана, а армянских женщин и матерей – воздержаться от направления их детей на оккупированные территории Азербайджана", - подчеркнула она.

Л.Абдуллаева считает, что очевидно, что эта инициатива в ее нынешнем виде, особенно в преддверии выборов, "рассчитана на внутреннюю аудиторию Армении".

"Однако, следует принять во внимание, что такие инициативы, прежде всего, попытки под вывеской «гуманитарной миссии» нацелены подвигнуть группу женщин из Российской Федерации к совершению визита на оккупированные территории Азербайджана. Это не согласуется с мандатом России как страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ, не служит урегулированию конфликта и не соответствует духу состоявшегося в Душанбе разговора между президентом Азербайджана и премьер-министром Армении. Этот вопрос будет поднят посольством Азербайджана в Москве перед МИД России", - добавила Л.Абдуллаева.

Ф.Исазаде

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Тэги: КАРАБАХ, ИНИЦИАТИВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]