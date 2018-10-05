Республиканская партия Армении исключает проведение выборов в декабре, намерена искать выход в политическом диалоге

Республиканская партия Армении не считает возможным проведение внеочередных парламентских выборов в декабре, намерена искать политическое решение в сложившейся ситуации, заявил в пятницу депутат и экс-спикер парламента Армении, член возглавляемой экс-президентом страны Сержем Саргсяном партии Галуст Саакян.
"Не считаю, что в декабре возможно. О действиях Республиканской партии скоро узнаете. Но мы не станем инициаторами какого-либо процесса, если в стране не возникнет шумная ситуация", - сказал Г.Саакян журналистам.
3 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в Национальном Собрании вновь заявил, что внеочередные выборы в парламент должны пройти в декабре. Перед этим руководители парламентских фракций Республиканской партии, "Процветающей Армении", "Дашнакцутюн" высказались против предложения главы правительства. Они заявили о возможности назначить выборы на май 2019 года, отметив, что в таком случае готовы не выдвигать своих кандидатов на пост премьера.
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