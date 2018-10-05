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Регион 05.10.2018 14:27

Республиканская партия Армении исключает проведение выборов в декабре, намерена искать выход в политическом диалоге

Республиканская партия Армении не считает возможным проведение внеочередных парламентских выборов в декабре, намерена искать политическое решение в сложившейся ситуации, заявил в пятницу депутат и экс-спикер парламента Армении, член возглавляемой экс-президентом страны Сержем Саргсяном партии Галуст Саакян.

"Не считаю, что в декабре возможно. О действиях Республиканской партии скоро узнаете. Но мы не станем инициаторами какого-либо процесса, если в стране не возникнет шумная ситуация", - сказал Г.Саакян журналистам.

3 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян в Национальном Собрании вновь заявил, что внеочередные выборы в парламент должны пройти в декабре. Перед этим руководители парламентских фракций Республиканской партии, "Процветающей Армении", "Дашнакцутюн" высказались против предложения главы правительства. Они заявили о возможности назначить выборы на май 2019 года, отметив, что в таком случае готовы не выдвигать своих кандидатов на пост премьера.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ПАРТИЯ, ВЫБОРЫ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]