Горит здание торгового центра в Якутске, люди массово покидают здание

Торговый центр Сахаэкспоцентр в Якутске горит открытым огнем, сообщают очевидцы в соцсетях.

"Огонь вспыхнул на втором этаже торгового центра", - пишут очевидцы и размещают фото и видео с места события.

На кадрах видно, как люди массово покидают горящее строение.