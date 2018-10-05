Горит здание торгового центра в Якутске, люди массово покидают здание

Торговый центр Сахаэкспоцентр в Якутске горит открытым огнем, сообщают очевидцы в соцсетях.
"Огонь вспыхнул на втором этаже торгового центра", - пишут очевидцы и размещают фото и видео с места события.
На кадрах видно, как люди массово покидают горящее строение.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»