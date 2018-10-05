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Дальнее зарубежье 05.10.2018 15:45

Toyota отзывает 2,4 млн гибридных автомобилей по всему миру

Японский автопроизводитель Toyota Motor Corp. объявил об отзыве около 2,4 млн гибридных автомобилей по всему миру в связи с неполадками в системе, из-за которых автомобили могут внезапно потерять мощность.

Как говорится в пресс-релизе компании, отзыв касается прежде всего автомобилей модели Prius, выпущенных в 2008-2014 годах, а также хэтчбека Auris.

Автомобили отзываются, поскольку в определенных случаях, при перегреве, компьютер не дает автомобилю переключиться в режим "безопасного отказа". Этот режим активируется при отказе гибридной системы и задействует резервную мощность, чтобы машина могла съехать с дороги.

Акции Toyota на торгах в Токио в пятницу подешевели менее чем на 0,1%. С начала года капитализация компании снизилась на 3%, до 22,72 трлн иен ($200 млрд).

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Тэги: МИР, TOYOTA, АВТОМОБИЛИ, ОТЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]