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Дальнее зарубежье 05.10.2018 15:55

Во Франции расследуют исчезновение главы Интерпола

Французские правоохранительные органы приступили к расследованию в связи с исчезновением президента Интерпола Мэна Хунвэя, сообщает радиостанция "Эроп-1".

По ее данным, никакой информации о главе Интерпола не поступало с конца сентября, когда он отправился из Франции в Китай.

"Мэн Хунвэй направился 29 сентября из Франции в Китай. Однако после его отъезда нет никаких данных относительно его местонахождения", - говорится в сообщении "Эроп-1".

Расследование началось после того, как об исчезновении сообщила его супруга, которая живет в Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола.

Мэй Хунвэй возглавил Интерпол в ноябре 2016 года, а до этого этот пост занимала Мирей Балестрази.

В самом Интерполе позже в пятницу заявили, что дело касается властей Франции и Китая.

"Это дело для соответствующих инстанций и во Франции и в Китае", - говорится в заявлении Интерпола.

При этом в организации напомнили, что за каждодневную работу организации отвечает не Мэн Хунвэй, а генсек Интерпола Юрген Шток.

В Интерполе отказались от дальнейших комментариев.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, ИНТЕРПОЛ, РАССЛЕДОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]