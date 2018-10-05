Во Франции расследуют исчезновение главы Интерпола

Французские правоохранительные органы приступили к расследованию в связи с исчезновением президента Интерпола Мэна Хунвэя, сообщает радиостанция "Эроп-1".
По ее данным, никакой информации о главе Интерпола не поступало с конца сентября, когда он отправился из Франции в Китай.
"Мэн Хунвэй направился 29 сентября из Франции в Китай. Однако после его отъезда нет никаких данных относительно его местонахождения", - говорится в сообщении "Эроп-1".
Расследование началось после того, как об исчезновении сообщила его супруга, которая живет в Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола.
Мэй Хунвэй возглавил Интерпол в ноябре 2016 года, а до этого этот пост занимала Мирей Балестрази.
В самом Интерполе позже в пятницу заявили, что дело касается властей Франции и Китая.
"Это дело для соответствующих инстанций и во Франции и в Китае", - говорится в заявлении Интерпола.
При этом в организации напомнили, что за каждодневную работу организации отвечает не Мэн Хунвэй, а генсек Интерпола Юрген Шток.
В Интерполе отказались от дальнейших комментариев.
ВМС Азербайджана проводят командно-штабные учения
Участники сессии ПА ОБСЕ обсудили карабахское урегулирование
Президент Азербайджана освободил главу ИВ Бейлаганского района от занимаемой должности
Brent сократила снижение до $84,5 за баррель, дорожает по итогам недели
Госкомстат Азербайджана направит более 435 тыс. манатов на капремонт регионального административного здания в Сальянах
В Азербайджане законодательно запретили участие в лотереях несовершеннолетних граждан
В Баку начались съемки фильма о Муслиме Магомаеве
Нарушители правил охраны и использования недр в Азербайджане могут быть осуждены на 5 лет
Причиной ДТП под Тверью, унесшего жизни 13 человек, стал выезд микроавтобуса на встречную полосу - ГАИ
Президент Алиев выделил более 21 млн манатов на замену кровли многоквартирных домов в Азербайджане
ЕС выделяет свыше 13 млн евро на развитие регионов Азербайджана
Большинство британских министров выступают за заключение торгового соглашения с ЕС
МВФ: Структурные реформы позволят ускорить темпы роста ВВП Азербайджана
Азербайджан и Россия согласовали план экономического сотрудничества до 2024 года
Генеральный директор завода «Norm Sement», об успехах завода и планах на будущее
ВТБ (Азербайджан) запустил услугу Pin Set для держателей пластиковых карт
В Баку проходит Международный форум «Образование в диалоге культур: мир русской школы»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»