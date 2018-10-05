В Якутске потушили пожар в торговом центре, пострадавших нет

Пожар в торговом центре в Якутске потушен, из здания эвакуировано 120 человек, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте пожара.

"Здание проверено с первого по пятый этаж. Все люди эвакуированы, выведено 120 человек. Пострадавших нет", - сказал источник.

Пожар потушен, площадь пожара составила 60 кв.м.

О том, что торговый центр "Сахаэкспоцентр" в Якутске горит открытым огнем, ранее сообщили очевидцы в соцсетях. "Огонь вспыхнул на втором этаже торгового центра", - пишут очевидцы и размещают фото и видео с места события. На кадрах видно, как люди массово покидают горящее строение.

Как сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС, очаг возгорания находился в одном из магазинов с одеждой на третьем этаже, а затем огонь и дым быстро распространились по этажу.