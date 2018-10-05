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СНГ 05.10.2018 14:54

В Якутске потушили пожар в торговом центре, пострадавших нет

Пожар в торговом центре в Якутске потушен, из здания эвакуировано 120 человек, никто не пострадал, сообщил "Интерфаксу" источник в оперативном штабе на месте пожара.

"Здание проверено с первого по пятый этаж. Все люди эвакуированы, выведено 120 человек. Пострадавших нет", - сказал источник.

Пожар потушен, площадь пожара составила 60 кв.м.

О том, что торговый центр "Сахаэкспоцентр" в Якутске горит открытым огнем, ранее сообщили очевидцы в соцсетях. "Огонь вспыхнул на втором этаже торгового центра", - пишут очевидцы и размещают фото и видео с места события. На кадрах видно, как люди массово покидают горящее строение.

Как сообщили "Интерфаксу" в оперативном штабе на месте ЧС, очаг возгорания находился в одном из магазинов с одеждой на третьем этаже, а затем огонь и дым быстро распространились по этажу.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: РОССИЯ, ЯКУТСК, ПОЖАР, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]