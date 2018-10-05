Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9567 RUR   0.0254 GBR   2.2118 TRY   0.2752

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 20° Завтра 12° 18° 7 Окт 16° 19° 8 Окт 15° 21°

СНГ 05.10.2018 16:28

Верховный суд Таджикистана вынес заочный приговор лидеру запрещенной исламской партии

Верховный суд Таджикистана приговорил лидера запрещенной в стране Партии исламского возрождения Мухиддина Кабири заочно к длительному сроку заключения, сообщила в пятницу таджикская служба "Радио Свобода" со ссылкой на источник в суде.

Процесс проходил в закрытом режиме. М.Кабири, объявленный властями Таджикистана в международный розыск, находится за пределами страны.

Сообщить о других подробностях, в том числе о сроке тюремного заключения, источник отказался, отметив только, что "приговор очень суровый".

Власти Таджикистана пока официально не сообщили о приговоре М.Кабири.

В июле председатель Коллегии по уголовным делам Верховного суда Таджикистана Шавкат Лутфуллозода сообщал, что против лидера запрещенной в стране исламской партии выдвинуты обвинения по 18 статьям Уголовного кодекса страны, в том числе в организации преступного сообщества, незаконном лишении свободы, убийстве, призыве к насильственной смене конституционного строя.

М.Кабири покинул Таджикистан в марте 2015 года, сразу после выборов, на которых возглавляемая им партия не смогла пройти в парламент.

В конце сентября 2015 года власти Таджикистана объявили партию причастной к попытке переворота, которую возглавил бывший заместитель министра обороны Абдухалим Назарзода и вынесли решение о ее запрете в качестве террористической организации.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАДЖИКИСТАН, СУД, ИСЛАМИСТ, ПРИГОВОР


Похожие новости


В Таджикистане вербовщик ИГ приговорен к 15 годам лишения свободы Сторонники ИГ осуждены в Таджикистане за подготовку покушения на Рахмона Вербовщик ИГ приговорен в Таджикистане к 18 годам тюрьмы В Таджикистане осуждены 13 салафитов В Таджикистане к длительным срокам заключения приговорены более 30 членов ИДУ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]