Верховный суд Таджикистана вынес заочный приговор лидеру запрещенной исламской партии

Верховный суд Таджикистана приговорил лидера запрещенной в стране Партии исламского возрождения Мухиддина Кабири заочно к длительному сроку заключения, сообщила в пятницу таджикская служба "Радио Свобода" со ссылкой на источник в суде.

Процесс проходил в закрытом режиме. М.Кабири, объявленный властями Таджикистана в международный розыск, находится за пределами страны.

Сообщить о других подробностях, в том числе о сроке тюремного заключения, источник отказался, отметив только, что "приговор очень суровый".

Власти Таджикистана пока официально не сообщили о приговоре М.Кабири.

В июле председатель Коллегии по уголовным делам Верховного суда Таджикистана Шавкат Лутфуллозода сообщал, что против лидера запрещенной в стране исламской партии выдвинуты обвинения по 18 статьям Уголовного кодекса страны, в том числе в организации преступного сообщества, незаконном лишении свободы, убийстве, призыве к насильственной смене конституционного строя.

М.Кабири покинул Таджикистан в марте 2015 года, сразу после выборов, на которых возглавляемая им партия не смогла пройти в парламент.

В конце сентября 2015 года власти Таджикистана объявили партию причастной к попытке переворота, которую возглавил бывший заместитель министра обороны Абдухалим Назарзода и вынесли решение о ее запрете в качестве террористической организации.