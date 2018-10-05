Первый вице-премьер Армении обсудил проведение выборов в стране с представителем Совета Европы

Первый вице-премьер Армении Арарат Мирзоян обсудил с руководителем ереванского офиса Совета Европы Натальей Вутовой ситуацию с проведением внеочередных парламентских выборов в стране, сообщает в пятницу пресс-служба правительства.

Участники встречи обсудили механизмы проведения внеочередных выборов, вопросы изменения Избирательного кодекса, возможности конституционных реформ, создания переходного правосудия.

Н.Вутова подтвердила содействие Совета Европы проводимым в Армении реформам и укреплению институтов, отметили в пресс-службе.