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Дальнее зарубежье 05.10.2018 16:43

Меркель проведет переговоры с премьером Нидерландов на фоне обсуждения в ЕС российских хакерских атак

Канцлер Германии Ангела Меркель 10 октября посетит Гаагу, где проведет переговоры с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте, сообщил журналистам в пятницу официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

"В фокусе внимания переговоров будут присутствовать темы европейской политики в преддверие заседания Европейского Совета 17 и 18 октября 2018 года", - сказал Ш.Зайберт.

Он сообщил, что в настоящее время в ЕС обсуждается тема предполагаемых российских хакерских атак обсуждается в ЕС. По его словам, Берлин, как и Великобритания с Нидерландами, считает, что хакерская атака на ОЗХО была организована силами российской военной разведки, и эта оценка правительства ФРГ основана на "очень достоверных собственных фактах и источниках".

"Я уверен, что это снова будет и уже является темой для европейских партнеров. Конечно, мы ведем обмен информацией об этом. Мы все чувствуем серьезность этих угроз", - сказал Ш.Зайберт.

Накануне с заявлением по поводу кибератак с участием российской военной разведки выступили М.Рютте и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй. В совместном заявлении главы правительств двух стран подчеркнули, что сведения о предотвращенной кибероперации "пролили новый свет на неприемлемую киберактивность службы российской военной разведки - ГРУ", которая "атаковала учреждения по всему миру, включая Организацию по запрещению химоружия (ОЗХО) в Гааге.

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Тэги: ФРГ, КАНЦЛЕР, НИДЕРЛАНДЫ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]