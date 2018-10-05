Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9567 RUR   0.0254 GBR   2.2118 TRY   0.2752

Цена на нефть

    $/bbl WTI   74.33 Brent   84.58

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 14° 20° Завтра 12° 18° 8 Окт 16° 19° 9 Окт 15° 21°

Дальнее зарубежье 05.10.2018 18:17

Террористы не хотят уходить из Идлиба до передачи им участков стратегически важных дорог - СМИ

Турецкие военные и террористическая группировка "Хайят Тахрир аш-Шам" не могут договориться о выводе боевиков из создаваемой на северо-западе Сирии демилитаризованной зоны.

Иранские информационное агентство "Фарс" сообщило со ссылкой на сирийскую арабоязычную газету "Аль-Ватан", что "Хайят Тахрир аш-Шам", костяк которой составляет террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ), ставит условием ухода из демилитаризованной зоны в Идлибе передачу ей контроля над рядом участков стратегически важных шоссейных дорог, которые связывают Алеппо с Хамой и Латакией.

По данным издания, турецкая разведка, которая контактирует с террористами, не согласна с их требованиями, поскольку хотела бы, чтобы эти трассы контролировали поддерживаемые Анкарой умеренные оппозиционные группировки из Национального фронта освобождения.

В соответствии с достигнутыми в Сочи между РФ и Турцией и поддержанными Дамаском договоренностями, в Идлибе создается демилитаризованная зона, из которой к 15 октября должны быть выведены все террористические группировки. Задача размежевания умеренной вооруженной оппозиции и террористов, а также обеспечение вывода последних из этой зоны, возложена на турецкую сторону.

"Фарс" отмечает, что, по данным курдских СМИ, боевики из "Хайят Тахрир аш-Шам" планируют смешаться с умеренными оппозиционными формированиями в кантоне Африн, который был отбит у курдов турецкими военными.

Курдские СМИ также утверждали, что Турция помогает террористами перебираться из Идлиба в Африн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТУРЦИЯ, ИДЛИБ, ТЕРРОРИСТЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


Похожие новости


В Минобороны Турции заявили о нейтрализации 366 террористов за полтора месяца В ЕС призывают Россию и Турцию придерживаться соглашения по Идлибу для защиты местного населения Турция направит в Идлиб дополнительный военный контингент - глава МИД Турция призывает международное сообщество предотвратить возможное наступление на Идлиб Эрдоган предупредил о тяжелых гуманитарных последствиях наступления на Идлиб Эрдоган предупредил о тяжелых гуманитарных последствиях наступления на Идлиб

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]