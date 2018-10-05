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Регион 05.10.2018 15:24

Генпрокурор Армении обсудил с послом РФ возможности развития правового сотрудничества

Генпрокурор Армении Артур Давтян и посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в пятницу обсудили вопрос о применении более действенных механизмов уголовно-правовой защиты граждан Армении и России, говорится в сообщении армянского надзорного ведомства по итогам встречи.

"Генпрокурор Армении Артур Давтян и посол России Сергей Копыркин обсудили сегодня новые возможности развития отношений в уголовно-правовой сфере. С.Копыркин заявил о необходимости укрепления связей между правоохранительными органами двух стран, а также выразил готовность посольства РФ содействовать в этом вопросе", - говорится в сообщении.

Кроме того, А.Давтян выразил соболезнования в связи с гибелью заместителя генпрокурора РФ Саака Карапетяна, отметив его вклад в развитие межведомственного сотрудничества прокуратур Армении и России.

Как сообщалось, С.Карапетян погиб в крушении частного вертолета АS-350, который разбился вечером 3 октября в Костромской области около деревни Вонышево Солигаличского района.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ГЕНПРОКУРАТУРА, РОССИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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