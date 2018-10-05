Генпрокурор Армении обсудил с послом РФ возможности развития правового сотрудничества

Генпрокурор Армении Артур Давтян и посол РФ в Ереване Сергей Копыркин в пятницу обсудили вопрос о применении более действенных механизмов уголовно-правовой защиты граждан Армении и России, говорится в сообщении армянского надзорного ведомства по итогам встречи.
"Генпрокурор Армении Артур Давтян и посол России Сергей Копыркин обсудили сегодня новые возможности развития отношений в уголовно-правовой сфере. С.Копыркин заявил о необходимости укрепления связей между правоохранительными органами двух стран, а также выразил готовность посольства РФ содействовать в этом вопросе", - говорится в сообщении.
Кроме того, А.Давтян выразил соболезнования в связи с гибелью заместителя генпрокурора РФ Саака Карапетяна, отметив его вклад в развитие межведомственного сотрудничества прокуратур Армении и России.
Как сообщалось, С.Карапетян погиб в крушении частного вертолета АS-350, который разбился вечером 3 октября в Костромской области около деревни Вонышево Солигаличского района.
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