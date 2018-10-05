В Баку прошла презентация книги Ирины Пересады «Из жизни ангелов»

4 октября с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялось представление первой книги рассказов практикующего психолога, кандидата наук Ирины Пересады «Из жизни ангелов».

Ирина Пересада рассказала об истории создания книги. Её друзья Ильгар Гасанов, Хиджран Меликова, Нигяр Рзаева, Тарана Насирова и Эсмиральда Джабраилбекова прочитали отрывки из включенных в сборник рассказов.

Все желающие получили экземпляры книги «Из жизни ангелов» с автографом автора.