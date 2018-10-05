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05.10.2018 15:29

В Баку прошла презентация книги Ирины Пересады «Из жизни ангелов»

4 октября с.г. в Российском информационно-культурном центре в Баку (РИКЦ) состоялось представление первой книги рассказов практикующего психолога, кандидата наук Ирины Пересады «Из жизни ангелов».

Ирина Пересада рассказала об истории создания книги. Её друзья Ильгар Гасанов, Хиджран Меликова, Нигяр Рзаева, Тарана Насирова и Эсмиральда Джабраилбекова прочитали отрывки из включенных в сборник рассказов.

Все желающие получили экземпляры книги «Из жизни ангелов» с автографом автора.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]