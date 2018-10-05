В Баку проходит Международный форум «Образование в диалоге культур: мир русской школы»

С 4 по 7 октября с.г. в городе Баку проходит Международный научно-практический форум «Образование в диалоге культур: мир русской школы», организованный Международным педагогическим обществом в поддержку русского языка, Международной ассоциацией преподавателей русского языка и литературы и Русской общиной Азербайджана совместно с Московским педагогическим государственным университетом и Центром содействия межнациональному образованию «ЭТНОСФЕРА» при поддержке Государственного института русского языка имени А.С. Пушкина, Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана, Дома русского зарубежья имени А.И. Солженицына, Международного совета российских соотечественников и Центра гуманитарного и делового сотрудничества с соотечественниками за рубежом – Московского Дома соотечественника.
Церемония открытия Форума состоялась 5 октября в филиале Московского государственного университета в городе Баку. Приветствие к участникам Форума от руководителя Россотрудничества Элеоноры Митрофановой огласил начальник Управления сотрудничества в сфере образования и науки Россотрудничества Марк Калинин.
В открытии Форума приняли участие руководитель представительства Россотрудничества в Азербайджане Валентин Денисов и заместитель Министра образования Азербайджанской Республики Махаббат Велиева.
В работе Форума принимают участие представители учебных заведений из Азербайджана, России, Польши, Германии, Чехии, Египта, Болгарии, Латвии и других стран – около 200 человек. В его программе – пленарное заседание и работа по секциям, посещение общеобразовательных и высших учебных заведений города Баку, методические мастерские и круглый стол «Образование на русском языке в странах мира: современные вызовы и перспективы развития», который пройдет в селе Ивановка Исмаиллинского района.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»