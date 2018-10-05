Представители КНДР и Южной Кореи обсудили в Пхеньяне реализацию договоренностей лидеров двух стран

Южнокорейский министр по делам объединения Чо Мён Гюн и председатель комитета КНДР по мирному объединению родины Ли Сон Гвон в пятницу провели переговоры в Пхеньяне, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".
В ходе встречи стороны обсудили ход выполнения договоренностей, согласованных по итогам встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в сентябре.
Южнокорейская делегация прибыла накануне в северокорейскую столицу для участия в праздновании 11-й годовщины межкорейского саммита 2007 года. Тогда на встрече в Пхеньяне южнокорейским президентом Но Му Хёном и лидером КНДР Ким Чен Иром была подписана декларация, которая призывала Южную и Северную Корею сотрудничать для выработки взаимного доверия, ослабления напряженности и стимулирования межкорейского экономического сотрудничества.
В сентябре в Пхеньяне состоялся третий межкорейский саммит. По его итогам, Южная Корея и КНДР впервые договорились о конкретных шагах в области денуклеаризации, а Северная Корея также согласилась устранить "все источники конфликтов" на Корейском полуострове.
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