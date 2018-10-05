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Дальнее зарубежье 05.10.2018 17:16

Представители КНДР и Южной Кореи обсудили в Пхеньяне реализацию договоренностей лидеров двух стран

Южнокорейский министр по делам объединения Чо Мён Гюн и председатель комитета КНДР по мирному объединению родины Ли Сон Гвон в пятницу провели переговоры в Пхеньяне, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

В ходе встречи стороны обсудили ход выполнения договоренностей, согласованных по итогам встречи лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в сентябре.

Южнокорейская делегация прибыла накануне в северокорейскую столицу для участия в праздновании 11-й годовщины межкорейского саммита 2007 года. Тогда на встрече в Пхеньяне южнокорейским президентом Но Му Хёном и лидером КНДР Ким Чен Иром была подписана декларация, которая призывала Южную и Северную Корею сотрудничать для выработки взаимного доверия, ослабления напряженности и стимулирования межкорейского экономического сотрудничества.

В сентябре в Пхеньяне состоялся третий межкорейский саммит. По его итогам, Южная Корея и КНДР впервые договорились о конкретных шагах в области денуклеаризации, а Северная Корея также согласилась устранить "все источники конфликтов" на Корейском полуострове.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, КНДР, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]